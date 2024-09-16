اتهام المشتبه به في محاولة الاغتيال المفترضة لترامب بحيازة سلاح في شكل غير قانوني

وجهت الى المشتبه به الذي اعتقل الأحد في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا (جنوب شرق).

وفي وقت سابق اليوم، رأى ترامب، أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس هو السبب وراء إطلاق النار عليّ".

وامس، افادت وسائل إعلام أميركية بأن "ترامب كان يلعب الغولف في ناديه ببالم بيتش أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي"، لافتة الى ان "جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب".