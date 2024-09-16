شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: أعتبر حلقة "كلام في السياسة" بداية نقاش "الإجراءات الجنائية" والان مع تفاصيل الخبر

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الحوار حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي جرى اليوم في حلقة برنامج "كلام في السياسة" كان المطلب الرئيسي لنقابة الصحفيين، متابعًا: "أتمنى أن يتطور الحوار، فهذا المشروع الذي نُشر لم يُطرح للناس بشكل كامل بحيث يتم التداول حوله بشكل أو بآخر".

وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أعتبر أن حلقة اليوم من البرنامج بداية لهذا النقاش الذي أتمنى أن يستمر".

وتابع نقيب الصحفيين: "فيما يتعلق بالاعتراضات، فإنّ ثمّة اعتراضات تخص النقابة، وأخرى تخص قابلية القانون للتطبيق".