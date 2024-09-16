اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 15 /9 /2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الملولة – طرابلس المواطن (ه.م.) لإقدامه على رمي رمانة يدوية نحو أحد المحلات التجارية في منطقة القبة".
واشارت الى ان "كما أوقفت دورية أخرى في منطقة القموعة – عكار المواطن (م.ح.) لإقدامه على إطلاق النار بتاريخ 14 /9 /2024 ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطنَين في منطقتَي الملولة والقموعة - الشمال لارتكابهما جرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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