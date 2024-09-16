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حريق ضخم بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي "صور وفيديو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مشاهد جديدة للحريق الضخم الذي اندلع بالقرب من ميناء أسدود الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة سبب الحريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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