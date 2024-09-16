قرار هام من محكمة فلوريدا بشأن منفذ محاولة اغتيال دونالد ترمب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

وجهت محكمة فلوريدا تهمة حيازة سلاح في شكل غير قانوني لمنفذ محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس الأحد.

كان جونيور ترامب نجل المرشح الجمهوري كشف كواليس إطلاق النار الذي استهدف والده.

وقال نجل ترامب على حسابه على منصة "إكس": "مرة أخرى أيها الناس.. إطلاق نار في ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا".

وأضاف: "تم العثور على بندقية كلاشينكوف في الأدغال، وفقًا لسلطات إنفاذ القانون المحلية".

وقالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد أعيرة نارية في محيطه.

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. تم إغلاق الدورة على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.