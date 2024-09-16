نص رسالة يحيى السنوار إلى قائد أنصار الله

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، في رسالته إلى قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي، أن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية، مشددًا على أن المقاومة أعدت نفسها لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية، كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية.

وفي رسالة السنوار، بارك عملية اليمن التي تمت يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، وطالت قلب كيان العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفًا: “يسعدني أن أشكركم على العاطفة الصادقة والمشاعر الفياضة والإرادة الصلبة التي رأيناها منكم في معركة طوفان الأقصى، سواء في ميدان المقاومة، أو فيما ترسله لنا من مخاطبات، وما تحمله وفودكم الكريمة من رسائل”.

وبارك السنوار نجاح العملية التي تأتي ضمن المرحلة الخامسة من التصعيد ووصول الصاروخ إلى عمق الكيان، متجاوزًا كل طبقات ومنظومات الدفاع والاعتراض، مشيراً إلى أن العملية أعادت وَهَجَ معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب يافا “تل أبيب” من جديد.

وشدد على أن خطوات الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة التي تتم بإشراف أمريكي فشلت مثلما فشلت حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

طريق حسم المعركة لصالح شعوبنا:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن العملية النوعية أرسلت رسالة واضحة للعدو بأن تأثير جبهات الإسناد بدأ يأخذ منحى أكثر فعالية، وأعظم تأثيراً على طريق حسم المعركة لصالح شعوبنا الأبية الحُرّة.

ووصف ما يقوم به أبطال اليمني بالإبداع في تطوير القدرات العسكرية حتى وصلت إلى عمق الكيان.

وأبرق القائد يحيى سنوار التحية للشعب اليمني العظيم قائلاً: “إنه ما فتئ عبر تاريخه عن نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على ذلك أسبوعياً منذ بدأت معركة طوفان الأقصى”.

وحول الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، أوضح أنه بين حالتين، حالة الألم والمعاناة الشديدة جراء العدوان النازي والإبادة الجماعية والحصار والتجويع، وهو ما يتطلب من كل أبناء الأمة إسناده والوقوف معه، وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام التي خاضت هجوم 7 أكتوبر باقتدار قل نظيره، وخاضت معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه.

معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو:

وفي ختام الرسالة أكد القائد السنوار أن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية، مشددًا على أن المقاومة أعدت نفسها لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية، كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية.

كما أكد أن تظافر الجهود مع اليمن ومع المقاومة الباسلة في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيُلحق به الهزيمة على طريق دحره عن أرض فلسطين.

السنوار