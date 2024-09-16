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بوتين يأمر بزيادة كبيرة لعدد أفراد الجيش الروسي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى 1.5 مليون جندي.
جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشره الكرملين (الرئاسة الروسية) على موقعه الإلكتروني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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