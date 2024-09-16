شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يطلق حملة توعية شاملة لتعزيز الانتماء وبناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل عن إطلاق حملة شاملة على منصات السوشيال ميديا وموقع بوابة المصريين الأحرار، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الانتماء، ويتم تنفيذ تلك الندوة تحت إشراف عضو المكتب السياسي إيريني ملاك، بالتعاون مع المركز الإعلامي للحزب، وتتواكب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة بداية لبناء الإنسان المصري.

وتسعى الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الانتماء الوطني، فضلاً عن استعادة روح القراءة والاطلاع والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة.

كما تهدف إلى دحض محاولات تزييف التاريخ وتبسيط مفاهيم السياسة والاقتصاد بما يسهم في فهم أعمق لأثرهما على الحياة العامة.

وتتضمن المبادرة أيضاً سلسلة من الأنشطة التثقيفية التي تعيد استعراض التاريخ المصري من خلال تقديم وقائع حية تحت عنوان "مشهد من التاريخ"، والتي تسلط الضوء على بطولات الشعب المصري وتفاصيل قد تكون غير معروفة لدى الكثيرين.

وفي إطار مواجهة الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري، تقدم الحملة محوراً بعنوان "ولاد الأصول وأخلاقنا"، والذي يركز على استعراض القيم والمبادئ الأخلاقية التي تميز المجتمع المصري. كما تُبرز المبادرة معالم وثروات مصر الطبيعية والثقافية من خلال محور "حلوة بلادي"، الذي يتناول جمال الأراضي المصرية والمواقع التراثية والأثرية.

تسعى الحملة أيضاً إلى إبراز عظمة المصريين من خلال محور "جدع مصري"، الذي يروي قصصاً حقيقية لأشخاص يمثلون قدوة ونموذجاً للأجيال الجديدة،من خلال هذه المبادرة، يطمح حزب المصريين الأحرار إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وبناء إنسان مصري واعٍ ومطلع على تاريخه وثقافته ومبادئه.