تنسيق الجامعات.. 2000 طالب وطالبة يتقدمون للكشف الطبي بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة حلوان، اليوم، في استقبال الطلاب المستجدين لإجراء الكشف الطبي للعام الدراسي 2024-2025.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، استعداد الإدارة الطبية بالجامعة لاستقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي الشامل.

وقال "قنديل"، إنه وجه بضرورة توفير كل وسائل الراحة للطلاب أثناء إجراء الكشف، مع الالتزام التام بإجراءات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية."

وشهد اليوم الأول من الكشف الطبي إقبال 2000 طالب وطالبة (1000 طالب - 1000 طالبة) من الطلاب على مبنى 3 بالمدن الجامعية المخصص للطلاب الذكور، بينما استقبل مبنى 4 الطالبات، بحيث يكون الحضور في اليوم المحدد للكشف الطبي حسب الحجز على الموقع.

وتفقد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، سير العمل في المبنيين، يرافقه الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، والدكتورة عبير درويش، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور موفق باهر، مدير إدارة طب الأسنان، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت الجامعة، أن عملية التسجيل للكشف الطبي تتم إلكترونيًا عبر الموقع (http://mede.helwan.edu.eg)، حيث يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم الشخصية وطباعة استمارة الكشف الطبي التي تتضمن موعد الكشف المحدد.

ويشمل الكشف الطبي تخصصات: الباطنة، الجلدية، الرمد، والأسنان، كما تم تخصيص مكتب مساعدة لذوي الهمم بمبنى 4 لضمان راحتهم وسهولة إجراء الكشف عليهم.

وأكدت الجامعة، أن سداد رسوم الكشف الطبي يتم إلكترونيًا عبر موقع التسجيل، مشيرة إلى ضرورة إحضار الطلاب للمستندات المطلوبة وهي: استمارة الكشف الطبي المطبوعة، صورة من بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.