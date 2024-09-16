"صرف شهر مكافأة للعاملين".. محافظ المنيا يتفقد محطة مياه عرب الزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا-جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، محطة مياه عرب الزينة بمركز سمالوط، واطمأن على سير العمل داخل المحطة.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ مراحل ترشيح وتنقية المياه للتأكد بنفسه من مطابقتها للمواصفات الصحية، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن مراحل العمل داخل المحطة والأدوار المختلفة للعامل بها وأقسامها ومعاملها، والتي أقيمت على مرحلتين: المرحلة الأولى تم تسليمها عام 2010 بقدرة تصميمية 800 لتر/ ثانية، بينما تم تسليم المرحلة الثانية عام 2022 بنفس القدرة التصميمية، ليصل الإجمالي إلى 1600 لتر/ثانية.

وكلف المحافظ إدارة حماية النيل بتكريك ورفع الجزر المحيطة بمأخذ المياه، للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه، كما تفقد خلال جولته داخل المحطة، معمل المحطة في أول يوم عمل بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، وحرص على التأكد من مطابقة عينات المياه للمواصفات القياسية، مشددا على أهمية توفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين، موجها بصرف مكافأة لجميع العاملين بالمحطة تقديرًا لجهودهم، مؤكدا اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع مياه الشرب، مشيدًا بجهود العاملين في هذا القطاع ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

رافق المحافظ في جولته، النائبان مجدى ملك وتوحيد تامر عضوا مجلس النواب والدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.