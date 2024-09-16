بلدية إسرائيل تخطر بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في سلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس- (د ب أ)

أخطرت طواقم البلدية الإسرائيلية في القدس، اليوم الإثنين، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، بأن "سلطات الاحتلال أخطرت مواطنين بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء سلوان، ضمن المخطط التهويدي لبلدية الاحتلال الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استيطاني (الشارع الأمريكي)".

ووفق الوكالة، "بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس منذ الأول من سبتمبر الجاري وحتى الثامن منه 307 عمليات هدم وتجريف، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين".