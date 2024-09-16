بالسجن 10 سنوات.. محكمة جنايات بنها تعاقب المتهم بالتعدي على فتاة كفر شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن لمدة 10 سنوات لصاحب مطعم لاتهامه بهتك عرض فتاة بقرية بدائرة مركز شكر.

صدر الحكم برئاسة شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين ووليد محمد محمد، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1444 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 950 لسنة 2024 جنايات كلي شمال بنها، أن "ج.ا.س" المهنة صاحب مطعم ومقيم عزبة زكريا محى الدين البر الشرقي مركز كفر شكر – فى في يوم ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز كفر شكر محافظة القليوبية هتك عرض الطفلة المجنى عليها، "ح.م.أ" والتي لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة بأن حضر إلى مسكنها لتوصيل الطعام - وسبق أن طلبت والدتها من المطعم ملك المتهم وما أن فتحت له باب المسكن حتى دفعها إلى داخله وتحسس جسدها ممسكا بنهديها، قاصدًا هتك عرضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.