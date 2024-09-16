لفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​، في تصريح، إلى "أنّني منذ أشهر عدّة وأنا أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وقد حان الوقت للقيام بذلك على الفور"، مشدّدًا على أنّه "يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشّمال، وغالانت ليس الرّجل المناسب لقيادته".

كانت هذه تفاصيل خبر بن غفير: يجب إقالة وزير الدفاع فورًا واتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.