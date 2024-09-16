الموسوي: اليمن استطاع أن يذل المنظومة الغربية بأكملها ولن نخون كل الدماء التي سقطت

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، أن "اليمن المحاصر استطاع أن يذل ليس فقط إسرائيل كذرة تاج المنظومة الغربية، وإنما أذل المنظومة الغربية برمتها وأكملها وأسرها، وكفى بذلك فخراً وعزاً، لأن أهل اليمن هم من أتباع أهل البيت".

وأشار، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لعنصره الراحل فؤاد فريد سليمان في مجمع البرجاوي في الجناح، إلى أن "الأعداء يقرعون اليوم المزيد من الطبول والتهديد والوعيد بأنهم سيوسّعون الحرب، ولكن الموقف هو الموقف، والثبات هو الثبات، ورسالة واضحة جلية من بيئتنا وأبنائنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا وكهولنا وأطفالنا ونسائنا وعوائل شهدائنا وجرحانا، أننا لن نخون كل تلك الدماء التي سقطت".

واعتبر الموسوي أن "أي تراجع أو تزلزل أو تردد في المعركة ما بين الحق والباطل ضد الإسرائيليين وفي معركة الدفاع عن لبنان والإسناد لغزة وشعبها ومقاومتها، لن يشكّل خطراً على لبنان فحسب، وإنما سيضيّع كل الانجازات التي تحققت، وسيخون كل دماء من سبقنا من الشهداء؛ وسيفرّط بكل التضحيات والانتصارات التي سطّرناها بفضل صمودنا وثباتنا جميعاً وتضحيات شهدائنا".

وشدّد على أنه "مهما ارتفعت وتيرة وصراخ الأعداء، فإننا سنستمر في هذا النهج والخط الذي لن تكون له خاتمة وعاقبة إلا النصر، وكل ذلك بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم".