أشار المجلس التّربوي في "حزب القوات ال​لبنان​ية"، في بيان، إلى أنّه "بعدما تجاوزت الوقاحة وانعدام الوطنيّة والتّآمر على السّيادة كلّ حدّ، وبعدما باتت مخالفة الدّستور تتمّ بقرار من وزير أو تعميم من مدير عام، وبعدما صار التّلاميذ السّوريّون يتمتّعون بامتيازات لا تقرها شرائع ولا يقبلها منطق، وبعدما أصبح أمن لبنان مهدّدًا في الصّميم نتيجة التّجاوزات الرّسميّة في موضوع الوجود السّوري غير الشّرعي، يدعو المجلس التّربوي جميع المناصرين ولا سيّما المعنيّين بالملف التّربوي من أساتذة وتلاميذ، إلى التجمّع يوم غد الثّلثاء ظهرًا أمام مبنى ​المديرية العامة للتعليم المهني والتقني​ في الدكوانة، احتجاجًا على القرارات الأخيرة الصّادرة عن وزارة التّربية، على أن تحدَّد في ضوء التجمّع الخطوات التّصعيديّة اللّاحقة؛ وصولًا إلى إلغاء القرارات المذكورة كلّها واعتبارها كأنّها لم تكن".

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس التربوي في "القوات" دعا للتجمع غدًا بالدكوانة احتجاجًا على قرار تسجيل التلاميذ السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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