الأب فرح ترأس قداسًا احتفاليًا بمناسبة عيد الصليب في مطرانية بيروت للروم الكاثوليك

أُقيم قدّاس احتفالي في كنيسة القدّيس يوحنا الذهبي الفم في مطرانية بيروت للرّوم الكاثوليك، لمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدّس، ترأسه النّائب القضائي الأب اندره فرح، بحضور المطران جوزف جبارة، مطران الأردن سابقًا والنّائب العام الأرشمندريت كميل ملحم وحشد من المؤمنين.

بعد الإنجيل المقدّس، ألقى المطران جبارة عظةً ركّز فيها على معاني العيد وأهميّة الصليب في حياة المسيحيّين.

وخلال القدّاس، تمّ تكريس أيقونة الصّليب، وأُقيم الزياح الكبير بمشاركة الحاضرين، وتوزيع الحبق والرّياحين، ثمّ انتقل الجميع إلى صالون المطرانية للمعايدة.