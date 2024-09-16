ياسين في يوم الأوزون العالمي: نحتفل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأسيس وحدة الأوزون الوطنية

نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ​ناصر ياسين​، بمناسبة يوم الأوزون العالمي، فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي عن التّعاون القائم بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف الحدّ من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما ورد في أحكام بروتوكول مونتريال، الّذي تُرجم أخيرًا بتزويد ​الجمارك اللبنانية​ معدّات لفحص جودة غازات التّبريد ومنع إدخال المواد المغشوشة.

وأرفق الفيديو بالتّعليق الآتي: "في يوم الأوزون العالمي، نحتفل بالشّراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الّتي نتج عنها تأسيس وحدة الأوزون الوطنيّة، والّتي من خلالها تمّ تنفيذ مشاريع عديدة، آخرها تزويد الجمارك اللّبنانيّة بالمعدّات اللّازمة من أجل التحكّم وفحص جودة غازات التّبريد المستورَدة الخاصّة بالتّبريد والتّكييف، ممّا ساهم بعدم السّماح بإدخال المواد المغشوشة وغير الصّالحة للاستعمال في السّوق اللّبناني، وأيضًا بحماية أجهزة التّكييف والتّبريد من الأضرار النّاتجة عن استعمالها، وبتخفيض تكاليف الصّيانة وفواتير الاستهلاك على المواطن".

ولفت ياسين إلى أنّ "هذا التّعاون يساهم أيضًا بتخفيض %10 سنويًّا من المواد الضّارّة بطبقة الأوزون، فضلًا عن التّأثير الإيجابي على تغيّر المناخ".