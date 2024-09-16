مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع موج البحر: طقس متقلب يسيطر على لبنان حتى نهاية الأسبوع

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا متقلّبًا نسبيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط حتّى نهاية الأسبوع، مع تساقط بعض الأمطار المتفرّقة ودرجات حرارة دون معدّلاتها الموسميّة على الجبال وفي الدّاخل، بسبب تأثير منخفض جوّي متمركز فوق منطقة البلقان".

وحذّرت في نشرتها الصّباحيّة، من "ارتفاع موج البحر، إذ يتخطّى أحيانًا المترَين خاصّةً على الشّواطئ الشّماليّة، وهناك فرص لظهور تيّارات مائيّة"، مشدّدةً على ضرورة "القيادة بحذر، بسبب الضّباب على الطّرقات الجبليّة، وأثناء تساقط الأمطار"، ومشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرّؤية أحيانًا. تتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة خاصّةً في المناطق الجنوبيّة، مع احتمال تشكّل خلايا رعديّة، وتنشط الرّياح وتصل سرعتها شمال البلاد لحدود الـ50 كلم/س، لذا نحذّر رواد البحر من ارتفاع الموج حيث يلامس المترين، كما نحذّر من خطر الانزلاقات على الطّرقات أثناء تساقط الأمطار".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة ومتقطّعة خاصّةً في المناطق الشّماليّة؛ كما تنشط الرّياح أحيانًا".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الدّاخليّة واستقرارها في المناطق السّاحليّة والجبليّة. تتساقط أمطار متفرّقة خلال الفترة الصّباحيّة مع احتمال تشكّل خلايا رعديّة، ورياح ناشطة خاصّةً في المناطق الشّماليّة، ثمّ يستقر الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات، وفرص لتساقط أمطار خفيفة خاصّةً جنوب البلاد اعتبارًا من المساء".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة سرعتها بين 15 و35 كم/س، وناشطة أحيانًا خاصّةً شمال البلاد حيث تلامس سرعتها الـ50 كم/س أحيانًا، الانقشاع متوسّط على السّاحل ويسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر هائج أحيانًا حيث يصل ارتفاع الموج لحدود المترين؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".