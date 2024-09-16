إصابة 8 أشخاص في قصف استهدف مدينة بيلجورود غربي روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

أعلن حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين، إصابة ثمانية أشخاص بجروح في قصف أوكراني استهدف مدينة بيلجورود، في غرب روسيا، قرب الحدود مع أوكرانيا.

وقال جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام: "حالة أحد المصابين حرجة، فيما أصيب الأشخاص الآخرون بجروح متوسطة".

وأضاف جلادكوف أن الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية صباح اليوم الاثنين أسفرت عن تدمير مسكن خاص و"أكثر من 15 سيارة".

وقال جلادكوف أن أضرارا لحقت بأربعة من المباني السكنية، حيث تحطمت النوافذ وبدت ثقوب الرصاص في الواجهة والسقف، كما تم قصف خط أنابيب لنقل الغاز.

ولم يعلق الجيش الروسي، حتى الآن، على الهجمات الأوكرانية في منطقة بيلجورود.