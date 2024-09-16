الفرنسي تييري بريتون يعلن استقالته بشكل مفاجئ من المفوضية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجيكا - (أ ش أ)

أعلن المفوض الفرنسي لدى الاتحاد الأوروبي تييري بريتون استقالته اليوم الاثنين في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، نقلها على حسابه الخاص على موقع "إكس" .

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الاخبارية الأوروبية أن تييري بريتون أشار في رسالته إلى أنه وفقا للرغبة التي عبر عنها إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي، تم اقتراح اسمى لشغل منصب في المفوضية في الولاية الجديدة (2024-2029)، لكن أورسولا فون دير لاين مارست الضغط على فرنسا لتقديم مرشح بدلا منه .

وأضاف بريتون أنه سيقترح إسما جديدا لخلافته،معربا عن فخره بالعمل كمفوض للسوق الداخلية في السنوات الخمس الماضية، مؤكدا أنه "تجاوز المصالح الوطنية والحزبية" في سبيل واجبه. لكنه لم يعد يستطيع المضي في مهامه على ضوء تحركات فون دير لاين والحكم "المشبوه به" للمفوضية على حد تعبيره .

وكتب تييري بريتون في خطاب استقالته :"طلبتم من فرنسا سحب اسمي - لأسباب شخصية ودون مناقشة الأمر معي". واختتم قائلاً: "لذلك فإنني أستقيل من منصبي كمفوض أوروبي، على الفور " .

ويشكل خروج بريتون المفاجئ ضربة جديدة لجهود فون دير لاين المستمرة في بناء هيئة المفوضين الجديدة، وهي عملية تتطلب توازنا دقيقا بين الجنس والجغرافيا والسياسة الحزبية .