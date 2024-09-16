كامالا هاريس تدين حادث إطلاق نار على مقربة من ترامب

ياسر رشاد - القاهرة -

أعربت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، عن قلقها العميق بشأن حادث إطلاق نار على مقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأكدت هاريس- بحسب بيان للبيت الأبيض، اليوم الاثنين إدانتها للعنف السياسي بشكل واضح، داعية الجميع إلى العمل على منع تصاعد العنف نتيجة لهذا الحادث.

كما أعربت عن امتنانها لسلامة ترامب، وأشادت بيقظة جهاز الخدمة السرية الأمريكية والشركاء في وكالات إنفاذ القانون. وقالت إن إدارة الرئيس جو بايدن ستوفر كل الموارد والإمكانيات والتدابير الوقائية الضرورية؛ لضمان تنفيذ جهاز الخدمة السرية لمهمته الحيوية على أكمل وجه.

وكان ترامب قد تعرض، في 13 يوليو الماضي أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، لتهديد من مسلح أصيب على إثره بأذنه.