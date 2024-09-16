المستشار الألماني والرئيس الأوزبكي يوقعان اتفاقية لتسهيل دخول العمال المهرة الأوزبكيين لألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - وقع المستشار الألماني أولاف شولتس ، اتفاقية مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف ، تهدف إلى تسهيل دخول العمال المهرة القادمين من أوزبكستان إلى ألمانيا، وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاع الرعاية الصحية.

وأشارت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية إلي أن هذه الاتفاقية الثنائية، تم توقيعها في سمرقند - مدينة طريق الحرير القديمة - خلال اليوم الأول من رحلة المستشار الألماني ، التي تستغرق ثلاثة أيام ، إلى آسيا الوسطى.

وقدرت وكالة الأنباء الألمانية أن حوالي 13700 مواطن أوزبكي يعيشون حاليا في ألمانيا .. موضحة أنه إذا قامت الغالبية العظمى منهم بذلك بشكل قانوني، فسيكون حوالي 200 منهم مؤهلين للعودة إلى وطنهم.

بدوره، قال شولتس - في تدوينة على منصة "X" - " إننا نسمح للأشخاص الموهوبين للغاية بدخول بلدنا من خلال اتفاقنا بشأن الهجرة والتنقل الذي وقعناه اليوم في سمرقند، بأوزبكستان.. ونحن ملتزمون أيضا بوضع إجراءات غير بيروقراطية حتى يتم إعادة أولئك الذين لا يستطيعون البقاء في بلدنا."

ووقع شولتز 7 اتفاقيات أخرى في مجالات مختلفة مثل الإدارة المستدامة للموارد المائية والشراكة في مجال المعادن الأساسية.

ومن المقرر أن يقوم شولتس وميرضيائيف بزيارة كازاخستان اليوم الاثنين ومن المتوقع أن تركز مناقشاته على إمدادات ألمانيا من النفط والغاز، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022.

ويحضر شولتس أثناء وجوده في كازاخستان قمة مع رؤساء الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة (كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان)، والتي ستكون الأولى من نوعها للمستشار الألماني.