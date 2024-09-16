الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة -

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف ثقيلة ٲطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء قرى القطاع الغربي وصولا إلى صور.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين بسقوط 3 قذائف مدفعية على حرج بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، كما قصف الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة كفركلا.

الخارجية الفلسطينية: تحذر من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمعات البدوية في الأغوار، بما في ذلك هجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الاثنين/ - أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني.

كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.