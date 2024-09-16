الصين: إجلاء 414 ألف شخص من منازلهم في شنغهاي جراء إعصار بيبينكا

ياسر رشاد - القاهرة -

أجلت السلطات الصينية أكثر من 414 ألف مواطن في مدينة "شنغهاي" من منازلهم بسبب إعصار "بيبينكا" الذي ضرب المدينة اليوم الاثنين ويعد الإعصار الأقوى الذي يضرب المدينة منذ 75 سنة.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن السلطات حثت سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون شخصا على الاحتماء داخل منازلهم حتى صدور إشعارات أخرى، كما أعدت عشرات الآلاف من عمال الطوارئ لنشرهم حال الحاجة إليهم، وذلك في ظل رفع حالة التحذير إلى الدرجة القصوى في أربع ضواحي بالمدينة.

وتسبب إعصار "بيبينكا" في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 30 ألف أسرة، بالإضافة إلى تعليق حركة الطيران والنقل البحري وتوقف 570 قطار ركاب عن العمل.

ويضرب الإعصار المدينة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلو مترا؛ ما تسبب في سقوط أكثر من 1800 شجرة.

ونادرا ما تتعرض "شنغهاي" لأعاصير قوية مباشرة إذ يتحرك معظمها باتجاه جنوب الصين.