الحوثي: إسقاط طائرة أمريكية "إم كيو 9" في أجواء ذمار

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرة أمريكية نوع "أم كيو 9" بصاروخ سطح- جو أثناء قيام الطائرة "بمهام عدائية في أجواء محافظة ذمار جنوب صنعاء".

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة "إكس" اليوم ، إن "الطائرة التي تم إسقاطها في أجواء محافظة ذمار تعد الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع منذ بدء عمليات إسناد غزة".

عبدالملك الحوثي: عملية اليوم تمت بصاروخ باليستي جديد يتميز بتقنية مطورة

أكد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين، أن عملية اليوم تمت بصاروخ باليستي جديد يتميز بتقنية مطورة وتجاوز كل دفاعات الاحتلال الإسرائيلي

وفي إطار آخر، أعلن الحوثيون، أنهم دخلوا المرحلة الخامسة من التصعيد ضد الاحتلال.

وتابع الحوثيون: "عملياتنا مستمرة طالما استمر الحصار والعدوان على غزة".

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه على "الحوثيين" أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنًا باهظًا لكل محاولة للمساس بنا، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في مستهل اجتماع الحكومة، "كان ينبغي لـ"الحوثيين" أن يعلموا أننا سنكلف محاولة إلحاق الأذى بنا ثمنًا باهظًا".

وتابع: "ومن يحتاج إلى تذكير فهو مرحب به لزيارة ميناء الحديدة اليمني، ومن يهاجمنا لن يفلت من بين أحضاننا، و"حماس" تعلم ذلك بالفعل من خلال تحركنا الحازم الذي سيؤدي إلى تدميرها وإطلاق سراح جميع المختطفين لديها"..