حاكم ولاية فلوريدا: نحقق في محاولة اغتيال ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أن الولاية "ستجري تحقيقاتها الخاصة بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب.

وقال ديسانتيس، في منشور على منصة إكس، إن فلوريدا ستحقق في محاولة اغتيال ترامب الثانية التي وقعت في نادي الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش الليلة الماضية.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ديسانتيس قوله "يستحق المواطنون الحقيقة حول القاتل المحتمل وكيف تمكن من الوصول إلى مسافة 500 ياردة من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي".

ومن جهته، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق فيما "يبدو أنه محاولة اغتيال" لترامب بعد أن قالت حملته إن أعيرة نارية أطلقت في محيطه.

وأشار قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو، إلى أن ترامب كان على بعد 300-500 ياردة من المشتبه به الذي "اشتبك" معه أحد عملاء الخدمة السرية، ثم تم احتجازه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشاد في وقت سابق بجهود جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وحفاظهم على سلامة ترامب.. وأعربت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، عن قلقها العميق بشأن حادث إطلاق النار على مقربة من ترامب، وأكدت إدانتها للعنف السياسي بشكل واضح.. داعية الجميع إلى العمل على منع تصاعد العنف نتيجة لهذا الحادث.

نيويورك تايمز: المسلح الذي حاول اغتيال ترامب دعم نظام كييف

اغتيال ترامب .. قالت صحيفة نيويورك بوست إن رايان ويسلي روث، الذي تم تحديده كمشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زار أوكرانيا ودعم نظام كييف.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أعرب المشتبه به عن دعمه القوي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، وروج "لفكرة إرسال جنود أفغان سابقين للقتال من أجل أوكرانيا في روسيا".

المشتبه به في اغتيال ترامب: مستعد للحرب ضد روسيا

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه قال أيضًا إنه زار كييف وزعم أنه سيكون على استعداد للقتال على الخطوط الأمامية، إذا سُمح له بذلك.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إنه يجري تحقيقا في حادث إطلاق النار في محيط ترامب، معتبراً إياه محاولة اغتيال.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملاءه وصلوا إلى ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، ويحققون في "ما يبدو أنه محاولة اغتيال" لترامب.

ومن جانبها أكدت هيئة الخدمة السرية الأميركية أن أحد عناصرها أطلق النار على مشتبه به مسلح بالقرب من ملعب الجولف الخاص بالرئيس الأميركي السابق.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مصادر أن جهاز الخدمة السرية رصد شخصا مشبوها في محيط ملعب ترامب للجولف "وفتح النار، وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة المحلية القبض على المشتبه به.

محاولة اغتيال ترامب الأولى

يذكر أنه وقعت محاولة اغتيال لترامب في 13 يوليو هذا العام، في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا، وأصابت رصاصة أذن الرئيس السابق، ونتيجة لإطلاق النار، قُتل أحد أنصاره، وقتل ضباط من جهاز الخدمة السرية المهاجم، توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا.