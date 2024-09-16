وفاة نقيب محرري الصحافة اللبنانية السابق الياس عون

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، "أنّني تلقّيت منذ قليل بكل حزن وألم وأسف، نبأ وفاة النقيب السابق للمحررين الياس عون. رحمه الله رحمة واسعة. وسيعلن عن التفاصيل المتعلقة بمراسم الدفن والعزاء لاحقا".

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