القوات المسلحة اليمنية: أسقطنا طائرة أميركية نوع "MQ_9" هي الثالثة خلال أسبوع بأجواء ذمار

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان، "أنّنا نواصل تصدّينا للعدوان الأميركي البريطاني وتحرّكاته العسكريّة المعادية، وقد نجحت دفاعاتنا الجوّيّة في إسقاط طائرة أميركيّة نوع "MQ_9" في أجواء محافظة ذمار، حيث كانت الطّائرة تنفّذ مهام عدائيّة".
وأوضحت أنّه "تمّ إسقاط الطّائرة بصاروخ أرض- جو محلّي الصّنع. وتُعدّ هذه الطّائرة هي الثّالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النّوع، الّتي تتمكّن دفاعاتنا الجوّيّة من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس إسنادًا لغزّة".
وأكّدت القوّات المسلّحة "أنّنا ومعنا كلّ أبناء الشّعب اليمني الصّامد المجاهد، مستمرّون في الانتصار للشّعب الفلسطيني بعمليّات عسكريّة نوعيّة في البرّ والبحر، وأنّ هذه العمليّات لن تتوقّف إلّا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
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