"النشرة": جريح بحادث سير بين شاحنة و"فان" عند مفرق فالوغا على طريق ضهر البيدر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بـ"وقوع جريح نتيجة حادث سير بين شاحنة و"فان" مخصّص لنقل الرّكاب، عند مفرق فالوغا على طريق ضهر البيدر، وقد نُقل إلى المستشفى للمعالجة"، مشيرًا إلى أنّ "الحادث تسبّب بازدحام للسّير في المكان".

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