الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط نحو 20 طائرة مسيرة روسية لدى اقترابها من كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ)

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهي بوبكو، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت نحو عشرين طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي حول كييف في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين.

وقال بوبكو إن "الهجوم الجوي الروسي هو الثامن على كييف، خلال النصف الأول فقط من سبتمبر الجاري! ومثل الهجمات السابقة، استخدم العدو مجددا طائرات مسيرة هجومية، من المحتمل أن تكون من طراز شاهد. ولكن هذا الهجوم كان هائلا، بخلاف الهجمات الأخيرة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف بوبكو أن التحذير من الهجمات الجوية بدأ في العاصمة نحو الساعة الثانية صباحا واستمر أكثر من ثلاث ساعات.

وقال بوبكو إن "الطائرات المسيرة الروسية كانت تتجه في مجموعات من اتجاهات مختلفة نحو كييف. واعترضت دفاعاتنا الجوية نحو عشرين طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي حول العاصمة!".

وأضاف بوبكو أنه لم تقع إصابات أو أضرار في العاصمة، بحسب التقارير الأولية.