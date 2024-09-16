مقتل نحو 40 مدنيا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية وسط السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم- (د ب أ)

قتل 40 مدنيا على الأقل يوم الأحد في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية وسط السودان، وفق ما أفادت لجنة شعبية غير رسمية.

وقالت لجنة مقاومة أبو قوتة بولاية الجزيرة في بيان إن قوات الدعم السريع شنت هجوما الأحد على قرية قوز الناقة الواقعة بمنطقة أبو قوتة، ما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل.

وأضاف البيان "أن عددا من الجثامين مازالت في العراء بالقرية"، فيما تمنع قوات الدعم السريع سكان القرية من دخولها لدفن الجثامين بعد نزوحهم منها.

وطالبت اللجنة من منظمات المجتمع المدني بالضغط على قوات الدعم السريع ليتمكن المواطنون من الدخول للقرية ودفن القتلى.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قوات الدعم السريع على الهجوم

ومنذ ديسمبر الماضي تسيطر قوات الدعم السريع علي ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد انسحاب الجيش السوداني من مدينة واد مدني ـ عاصمة الولاية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت نحو 16 ألفا و650 قتيل،، وتسببت في تشريد ملايين الأشخاص.