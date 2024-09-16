الإعصار بيبينكا يجتاح مدينة شنغهاي الصينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل الإعصار بيبينكا اليوم الاثنين، إلى اليابسة وضرب مدينة شنغهاي الصينية، وفقا لمرصد شنغهاي المركزي للأرصاد الجوية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة”شينخوا” أن الإعصار، الذي بلغت السرعة القصوى للرياح فيه بالقرب من مركزه 42 مترا في الثانية، قد اجتاح منطقة لينجانج في حي بودونج.

ويعتقد أن بيبينكا هو أقوى إعصار يضرب شنغهاي خلال الـ 75 عاما الماضية.

وقامت القيادة الوطنية لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين يوم الأحد بتفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمقاطعة آنهوي بشرقي الصين ورفعت الاستجابة في شنغهاي وتشجيانج إلى المستوى الثالث.

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