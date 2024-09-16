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زلزال بقوة 6.5 درجة يقع قبالة كولومبيا البريطانية في كندا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 6.5درجة على مقياس ريختر اليوم الاحد قبالة قبالة ساحل مدينة بورت ماكنيل في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا .

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال في المحيط الهادي على عمق عشرة كيلومترات تحت قاع البحر.
ولم يصدر المركز الوطني الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) أي تحذير بعد الزلزال

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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