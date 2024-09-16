فوكس نيوز: اسم مطلق النار ريان ويسلي روث والدوافع لا تزال مجهولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت فوكس نيوز، مساء الأحد، بأن اسم مطلق النار قرب منتج دونالد ترمب هو ريان ويسلي روث وأن الدوافع لا تزال مجهولة، فيما قال محللون إن وجود كاميرا مع مطلق النار يبدو أنها كانت لتوثيق عملية اغتيال ترامب.

وذكر مسؤول أمني أميركي أن مطلق النار كان يختبئ بين الشجيرات على مسافة قريبة من ترامب.

وقال عمدة بالم بيتش إن لديهم شخص رهن الاعتقال بعد حادث إطلاق النار في ملعب ترمب للغولف.

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