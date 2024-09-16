أعلنت وزارة العدل المغربية أنّ "بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أصدر الملك المغربي محمد السادس أمرًا بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من جانب مختلف محاكم المغرب، وعددهم 638 شخصًا".

كانت هذه تفاصيل خبر ملك المغرب أصدر عفوًا عن 638 شخصًا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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