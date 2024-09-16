بايدن: مرتاح لأن ترامب لم يُصب بأذى ولا مكان للعنف السياسي أو أي عنف إطلاقًا في أميركا

أشار الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، إلى أنّ "فريقي أطلعني على ما تُحقّق فيه سلطات إنفاذ القانون الفيدراليّة، باعتبارها محاولة اغتيال محتمَلة للرّئيس السّابق ​دونالد ترامب​".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "هناك مشتبهًا به قيد الاحتجاز، وأنا أشيد بعمل الخدمة السّريّة وشركائهم في إنفاذ القانون، على يقظتهم وجهودهم للحفاظ على سلامة الرّئيس السّابق ومَن حوله"، مؤكّدًا "أنّني أشعر بالارتياح لأنّ ترامب لم يُصَب بأذى. هناك تحقيق نشط في هذا الحادث، حيث تقوم سلطات إنفاذ القانون بجمع المزيد من التّفاصيل حول ما حدث".

وشدّد بايدن على "أنّني كما قلت مرّات عديدة، لا يوجد مكان للعنف السّياسي أو أي عنف على الإطلاق في بلادنا، وقد وجّهت فريقي لمواصلة التأكّد من أنّ الخدمة السّريّة لديها كلّ الموارد والقدرة والتّدابير الوقائيّة اللّازمة لضمان استمرار سلامة الرّئيس السّابق".