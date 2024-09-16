نشر صورة "مطلق النار على ترامب".. ديموقراطي "متعصب"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أظهرت السجلات الأمنية أن رايان روث، المتهم بمحاولة اغتيال المرشح الرئاسي الحالي والرئيس السابق دونالد ترامب، ديموقراطي "متعصب" ويتبرع بصفة دائمة للحزب، كما تم ضبطه وهو يحاول حيازة سلاح "مدمر" على حد وصف الصحافة الأميركية في عام 2002، والمقصود هنا بسلاح مدمر، أي مدفع رشاش أوتوماتيكي بالكامل.

وبعد أن تم تحديد هوية رايان ويسلي روث، البالغ 58 عاما، والذي تم القبض عليه بعد أن وجه بندقية هجومية من طراز AK-47 "كلاشينكوف" إلى الرئيس السابق ترامب في ملعب الغولف الخاص به، وفقا لمصادر إنفاذ القانون، بدأت المزيد من الحقائق تتكشف.

وقال مسؤولون إن مطلق النار المزعوم قام بتركيب كاميرا GoPro على السياج وكان "عازما على تصوير" ما كان من شأنه أن يكون اغتيال ترامب.

ووصف ويليام سنايدر، قائد شرطة مقاطعة مارتن، المشتبه به بأنه كان يتمتع بسلوك "هادئ" بعد القبض عليه من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وأفادت صحيفة "نيوز آند ريكورد" أن روث وجهت إليه تهمة حمل سلاح مخفي وحيازة سلاح دمار شامل، في إشارة إلى مدفع رشاش أوتوماتيكي بالكامل.

تصريح عاطفي للإبن

قال نجل الشخص الذي تم اعتقاله بعد حادثة إطلاق النار في ملعب الغولف الخاص بالرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد لشبكة سي إن إن CNN إنه يأمل أن يكون كل شيء "مبالغا فيه" وليس حقيقاً، وأن كل ما قيل عن الحادث لا يمكن أن يفعله والده.

مضيفاً :"ريان هو والدي، وليس لدي أي تعليق سوى وصف شخصيته كأب محب وحنون، ورجل صادق ومجتهد، لا أعرف ما حدث في فلوريدا تفصيلياً، وآمل أن تكون الأمور قد تم تضخيمها، لأنه من القليل الذي سمعته، لا يبدو أن أبي الذي أعرفه يفعل أي شيء بهذا الجنون، ناهيك عن العنفـ، إنه أب جيد، ورجل عظيم". قال أوران روث.

وذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن المسؤولين اعتقلوا رايان روث عقب حادث إطلاق النار يوم الأحد، وفقا لثلاثة مصادر في إنفاذ القانون.