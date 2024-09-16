بعد تقنين غرف السطح.. الإسكان تفتح باب التصالح لـ 40% من طلبات تحويل البدروم لسكني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تمت الموافقة على التصالح على مخالفات تحويل البدرومات لشقق سكنية بنسبة 40% فقط من إجمالي طلبات التصالح المقدمة لأجهزة المدن الجديدة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الموافقة على نسبة محددة من إجمالي الطلبات تجنبا لحدوث أزمة في كافة المدن الجديدة، حال الموافقة على كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.

وأكد الوزير أنه تقرر أيضًا فتح باب تقنين أوضاع زيادة غرف السطح للمخالفين بالمدن الجديدة، بهدف ضبط منظومة العمران، لافتا إلى أنه سيتم بدء تقديم الطلبات رسميا بداية من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن أجهزة المدن الجديدة لاحظت وجود كم كبير من المخالفات التي تم مؤخرا بهدف أدخلها ضمن التصالح علي المخالفات، ولكن سيتم الموافقة ميزة فقط للمواطنين الملتزمين وقاموا بالتقديم في وقت سابق للتصالح.

وأوضح أنه سيتم وضع ضوابط وشروط لضمان التعامل مع الملفات والحالات حسب نوع المخالفة وتوقيتها، بما يضمن تقديم مميزات لراغبي التصالح الفعلي وليس لمن قاموا بالمخالفة للحصول على الترخيص.