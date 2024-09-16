نتنياهو: شعرت بالصدمة والارتياح بفشل محاولة اغتيال ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه شعر بالصدمة والارتياح عندما علم أن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وعقد عمدة مقاطعة بالم بيتش، وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مؤتمر صحفي قبل قليل، لإعلان تفاصيل جديدة بشأن إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد المسؤولون مجموعة من المعلومات المتعلقة بحادث إطلاق النار وهي كالآتي:

- المشتبه في تنفيذ الهجوم كانت معه بندقية من نوع "كلاشينكوف".

- كان المشتبه يحمل كاميرا من نوع "جو برو"، لتوثيق الحادث على ما يبدو.

- المشتبه به كان مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه.

- اشتبك أفراد الجهاز مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن طلقات.

- بعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفر في سيارته سوداء اللون.

- أرسلت السلطات إنذارا للأجهزة في أنحاء الولاية مع بيانات السيارة.

- نجح مساعدو المأمور في مقاطعة مارتن في توقيف المشتبه به والقبض عليه على الطريق آي-95.

- الإف بي آي عبّأت فريقا للتحقيق وآخر تقنيا لدراسة الحادث.

- التحقيق مستمر مع المشتبه به.

ولم يذكر المسؤولون في المؤتمر الصحفي تفاصيل حول هوية المشتبه به أو أي دافع محتمل، لكن نيويورك تايمز وفوكس نيوز نقلتا عن مصادر، أن المشتبه به يدعى "ريان ويسلي روث".

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، تناقلت معلومات تتعلق بحادث إطلاق نار وقع في ملعب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للجولف، أمس الأحد.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للجولف ببالم بيتش بفلوريدا "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.