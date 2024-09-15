أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لكافة الشهادات سوف تصدر اليوم الاحد عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.
يُمكن للطلاب المُرشّحين الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
- Results.vte.gov.lb
- Results.vte-gov.com
كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للتعليم المهني والتقني: نتائج الامتحانات الرسمية – الدورة الثانية تصدر الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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