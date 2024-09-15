اعلنت حملة دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية في بيان، إن ترامب بخير بعد إطلاق نار في محيط تواجده.
وأوضحت أنه لم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان للحملة الانتخابية: ترامب بخير بعد إطلاق نار في منطقة مجاورة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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