شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الحوار الوطني حريص على خروج قانون الإجراءات الجنائية بشكل توافقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني حريص على خروج قانون الاجراءات الجنائية للنور ملبيا كل مطالب القوى السياسية الحزبية وكافة مؤسسات الدولة المصرية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان الحوار الوطني اليوم، وحرصه على أعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات أكبر دليل على الدور الوطني الكبير الذي يقوم به الحوار خلال الفترة الحالية، وأنه أصبح منصة حوارية حقيقة تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بافضل صيغه توافقية.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطني جدد احترامه لكل مؤسسات الدولة، وحرصه في نفس الوقت على اعلاء المصلحة الوطنية، وأنه على أتم استعداد لفتح باب المناقشات حول مشروع القانون مرة أخرى لضمان حالة التوافق وإنهاء بعض المسائل الجدلية حول بعض النصوص.