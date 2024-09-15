"أوقفا هذا التصعيد المتهور".. سياسي أمريكي يحذر بايدن وبلينكن من استفزاز بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

طالب السياسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، الإدارة الأمريكية بوقف ما وصفه بـ"التصعيد المتهور"، على ضوء المناقشات الجارية بشأن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية في ضرب العمق الروسي.

وعلّق كينيدي على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، التي حّر فيها من تغيير جوهر النزاع في أوكرانيا إذا ما انخرطت الدول الغربية أو سمحت لكييف باستهداف الأراضي الروسية، قائلا: "أيها الوزير بلينكن والرئيس بايدن، أوقفا هذا.. أوقفا هذا التصعيد المتهور".

وأوضح: "لا أقول هذا بصفتي سياسي، لكنني ببساطة أقوله كمواطن في هذا العالم".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا تناقش قضية استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية بعيدة المدى لاستهداف الداخل الروسي فحسب، لكنها في الحقيقة تناقش إذا ما كانت ستشارك في الحرب مباشرة.

وشدد بويتن، على أن مشاركة الدول الغربية متمثلة في حلف الناتو، في الحرب بأوكرانيا ستغير جوهرها، كما أنها ستجبر موسكو على اتخاذ قرارات اعتمادا على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

لكن على الرغم من ذلك، لم يعلن البيت الأبيض في بيانه الذي أعقب لقاء بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن قرار بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين "واضحة ولا لبس فيها"، مؤكدا أن "لا شك أنها وصلت إلى آذان المعنيين بها".