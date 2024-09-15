أسماء 12 مصابًا في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

حصل "الخليج 365" على أسماء 12 مصابًا، أصيبوا مساء الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا.

المصابون هم:

مصطفى محمود خلف، 39 سنة

عبدالله محمد محمود، 16 سنة

بلال حسني علي، 16 سنة

محمود رجب شحاتة، 22 سنة

إبراهيم كامل شحاتة، 23 سنة

محمد محمود خلف، 40 سنة

علاء أحمد داخلي، 30 سنة

رجب محمود رجب، 28 سنة

حسن محمود محمد، 19 سنة

محسن خالد الضو، 32 سنة

مجدي سعداوي محمد، 18 سنة

محمود معوض علي، 26 سنة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة هؤلاء الأشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة رقم (2418 ن، ج، ف) قد انقلبت في الوصلة بين قرية دير البرشا ومدينة ملوي، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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