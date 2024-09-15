إطلاق نار في تجمع انتخابي لترامب.. والحملة تكشف مصير الرئيس السابق



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن إطلاق نار استهدف تجمعا انتخابيا للمرشح الجمهوري ولا إصابات.

وقالت حملة ترامب اليوم الأحد، إن الرئيس السابق دونالد ترامب آمن بعد أعيرة نارية في محيطه.

وتابع المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان: "الرئيس ترامب في أمان بعد طلقات نارية في محيطه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وكان الرئيس السابق يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. تم إغلاق الدورة على الفور، وفقًا لمصدر مطلع.