زيلينسكي عن وعد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا: أعتبره تصريحًا انتخابيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه لم يفهم قصد الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بالحديث عن إنهائه الحرب ولا كيف سيفعل ذلك، موضحا أن يعتبر كلامه تصريحا انتخابيا.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يعلم أن التوغل في كورسك بروسيا محفوف بالمخاطر، لافتا إلى أن هدفه إبعاد بعض القوات الروسية عن الجبهات الأوكرانية.

وذكر زيلينسكي، أنه سيطرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك خطة للسلام ولكن تطبيقها سيكون بعد أن تقوي أوكرانيا موقفها.

وكان المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، كشف عن ملامح خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا حال فوزه في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال فانس إن الخطوة تتبلور في إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الشرق الأوكراني، تحديدا في الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها الجيش الروسي، مؤكدا أنها ستكون محصنة بشكل كبير بشكل لا يسمح للروس باحتلالها مجددا.