هاريس تتلقى أغرب إحاطة لمواجهة ترمب

تلقت كاملا هاريس، قبل ذهابها لمناظرة الرئيس السابق دونالد ترمب، أغرب إحاطة في حياتها السياسية، حيث اتصل بها اثنان من مساعدي الاتصالات وأخبروها أن دونالد ترمب نشر على وسائل التواصل الاجتماعي شائعة كاذبة وعنصرية، مفادها أن المهاجرين يأكلون حيوانات أليفة يملكها الناس. وقالوا إن الرئيس السابق قد يذكر هذه الشائعة خلال المناظرة.

وثبت أن التحذير كان صحيحا. ففي إجابته على سؤال حول سياسة الهجرة، قال ترمب إن المهاجرين في سبرينغفيلد «يأكلون الكلاب» و«يأكلون القطط». فضحكت هاريس وهزت رأسها وحدقت فيه بدهشة. وقالت: «تحدث عن التطرف»، ثم تابعت حديثها.

كانت هذه بسهولة اللحظة الأكثر غرابة من مناظرة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انفجار الميمات على الإنترنت ومقاطع الفيديو الساخرة. والآن، تحاول هاريس استخدام أدائها كمصدر مستمر للزخم، على أمل إعادة إشعال نوع الطاقة التي ولدتها عندما حلت محل الرئيس جو بايدن في صدارة التذكرة الديمقراطية.

نتائج الانتخابات

ولكن من غير الواضح ما إذا كانت المناظرة ستؤثر على نتائج انتخابات الخامس من نوفمبر. ففي استطلاع سريع للرأي أجرته شبكة سي إن إن بعد المناظرة، ظلت آراء المشاهدين حول ترمب دون تغيير، ولم تتلق هاريس سوى زيادة طفيفة في حصة الأشخاص الذين ينظرون إليها بشكل إيجابي. ولكن فريقها يستغل ذلك إلى أقصى حد، حيث يحول النقاط الرئيسية إلى إعلانات تلفزيونية ويغرق الإنترنت بمقاطع منها. ولا يبدو أن هناك أي جهد مماثل من جانب ترمب، على الرغم من إصراره المتكرر على أنه جاء في المقدمة.

ومن المؤكد تقريبا أنه لن تكون هناك مناظرة أخرى؛ فقد قال ترمب إنه لن يفعل ذلك. وهذا يعني أن المناظرة في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا قد تكون الفرصة الوحيدة التي سيحظى بها الناخبون لرؤية المرشحين جنبا إلى جنب.

استعداد مسبق

وأمضت هاريس خمسة أيام في الاستعداد في فندق في وسط مدينة بيتسبرغ بعد أسابيع قليلة من الحملة الانتخابية المحمومة.

وأعاد فريقها إنشاء المجموعة التي ستناقش فيها ترمب في ليلة 10 سبتمبر. كان هذا إعدادًا أكثر احترافية بكثير مما استخدمته هاريس قبل ثماني سنوات عندما كانت تترشح لمجلس الشيوخ في كاليفورنيا، عندما قام موظفو الحملة بلصق صناديق من الورق المقوى لتكون بمثابة منصات مؤقتة.

التحديات المناظرة

وعندما كان بايدن يترشح، وافق فريقه على ضرورة كتم صوت الميكروفونات أثناء المناظرة عندما لا يحين دور المرشح للتحدث. لكن طاقم هاريس أراد أن تكون الميكروفونات ساخنة في جميع الأوقات، مما يسمح لها بالتدخل وخلق المزيد من الفرص لترمب لإطلاق العنان لغضبه.

وقررت هاريس الاستفادة القصوى من تنسيق الشاشة المنقسمة، حيث يكون كل مرشح أمام الكاميرا طوال الوقت. كان بايدن قد أخطأ في الاختبار البصري عندما ناقش ترمب في يونيو، وفي مرحلة ما أثناء التحضيرات، اقترح أعضاء الطاقم ممارسة بعض السلوكيات التي قد تستخدمها هاريس. لكن نائبة الرئيس رفضت، قائلة إنها ستكون بخير دون هذا النوع من التدريب.

ونادرًا ما غادرت هاريس الفندق أثناء الاستعدادات.

السخرية المتبادلة

وطوال المناظرة، سخر ترمب منها وسخرت منه، مما جعله يفقد توازنه بهجماتها اللاذعة حول حجم الحشود في تجمعات حملته الانتخابية. وأصبح مضطربًا بشكل متزايد وأضاع الفرص للضغط على قضيته ضدها.

وفي بيانها الختامي، قالت للمشاهدين: «أعتقد أنكم سمعتم الليلة رؤيتين مختلفتين للغاية لبلدنا - واحدة تركز على المستقبل والأخرى تركز على الماضي».

واختتم ترمب تصريحاته بوصف هاريس بأنها «أسوأ نائبة رئيس في تاريخ بلادنا».

ولم يكن هناك جمهور في الغرفة للرد على المرشحين، ولم يكن من الواضح دائما ما إذا كانت بعض السطور أو التعبيرات قد حققت أهدافها.