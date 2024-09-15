النشرة: اتساع رقعة الحريق في احراج الصنوبر في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا جراء القصف الاسرائلي

اشار مراسل "النشرة" في حاصبيا، الى اتساع رقعة الحريق الذي شب عصر اليوم في احراج الصنوبر في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا جراء القصف الاسرائلي للمنطقة، ويتخوف الاهالي من تمدد رقعة الحريق الذي يطال المنطقة بعدما باتت النيران تحاصر المنازل المجاورة للمناطق المستهدفة.

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