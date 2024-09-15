انقطاع خطوط الهواتف الأرضية والانترنت في رياق بعدما أقدم مجهولون على تكسير وسرقة محتويات الموزع الرئيسي لاوجيرو

انقطعت خطوط الهواتف الأرضية والانترنت في بلدة رياق قضاء زحلة بعدما أقدم مجهولون على تكسير وسرقة محتويات الموزع الرئيسي التابع لمؤسسة "أوجيرو"، ما ادى الى انقطاع جميع الخطوط في المحلة.
وناشد أهالي المنطقة الاجهزة الامنية العمل على كشف وتوقيف الفاعلين، كما ناشدوا مؤسسة "اوجيرو" العمل على إصلاح الأعطال بالسرعة الممكنة.
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