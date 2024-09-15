ما قصة الخلافات الحادة داخل إسرائيل حول توسيع الحرب مع حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - عارض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست والعضو بحزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، يولي أدلشتاين، توسيع الحرب في الشمال.

وأمس، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر توسيع المعركة على الجبهة الشمالية قريبا، قائلا إن إسرائيل تقترب من معركة أوسع في لبنان.

وقالت مصادر داخل الاجتماع الأمني، السبت، إن اتفاقا سياسيا لوحده لن يعيد النازحين في الشمال لبيوتهم، كما ذكر مسؤول مقرب من نتنياهو أنه لم يحدد تاريخ العملية العسكرية في لبنان لكنها قد تبدأ خلال أسابيع أو شهور قليلة.

وفي اجتماع لليكود، قال أدليشتاين إنه لا يمكن تسوية الوضع في الشمال دون اتفاق سياسي، موضحا: فقط اتفاق سياسي يستند على أسس حقيقية وليس وعودات فارغة من شأنه أن يعيد سكان الشمال إلى منازلهم.

بينما أجرى سمحا روتمان عضو الكنيست عن حزب لصهيونية الدينية، الذي يترأسه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، جولة تفقدية في الشمال، وصرح خلالها أنه لا يمكن التعويل على أي تسوية، لا على قرار مجلس الأمن 1701 ولا على أي أرقام أخرى.. ومسؤوليتنا كدولة أن لا يكون هناك سلاح مسلط على رؤوس مواطنينا هنا ولأجل نقل هذه الرسالة جئنا اليوم إلى هنا، في إشارة إلى تأييده لتوسعة الحرب.

يأتي هذا بينما يشكو سكان شمال إسرائيل من تجاهل الحكومة، إذ قال رئيس بلدية صفد: منذ التصعيد لم يتحدث معي نتنياهو ولا حتى غالانت، لم يكترثا لنا ولا أحد يأتي بحل لهذا الوضع في الشمال.

ووجه عضو حزب الليكود، إيلي دلال، انتقادات للحكومة قائلا: حكومتنا فقدت الشمال. لا يمكن لدولة أن تُهمل سكانها بهذا الشكل مهما كان السبب.

واستطرد: لا يُهم الآن إذا كان لدينا ذخيرة كافية، أو إذا كان الأميركيون يكبلون أيدينا، أو أي شيء غير ذلك، الحقيقة أننا فقدنا الشمال وفقدنا هيبة الردع.